Трамп поговорил по телефону с Эрдоганом

Сегодня, 04:22

Разговор президентов США и Турции продлился 45 минут и прошел в позитивном тоне

Реджеп Тайип Эрдоган, фото AFP
Реджеп Тайип Эрдоган, фото AFP

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Это была первая беседа лидеров после вступления Трампа в должность президента США.

Об этом сообщило издание The Daily Sabah, передает телеканал "112 Украина".

Беседа длилась 45 минут и прошла в позитивном тоне, сообщило издание, со ссылкой на источник.

Агентство Reuters, со ссылкой на Белый дом сообщило, что Трамп в ходе беседы с Эрдоганом, заявил о поддержке Турции, как стратегического партнера и члена НАТО. Также, он отметил приверженность двух стран борьбе с терроризмом во всех формах и приветствовал вклад Турции в борьбу с "Исламским государством". 

Напомним, Порошенко и Трамп по телефону договорились о проведении двусторонней встречи.
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