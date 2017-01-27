Трамп поговорил с отменившим встречу президентом Мексики

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Мексики Энрике Пенья Ньето, сообщает в пятницу агентство Ассошиэйтед Пресс.

По его информации, разговор между лидерами длился около одного часа.

Ранее президент США Трамп заявил, что если Мексика не собирается платить за строительство стены на границе, то лучше будет отменить предстоящий визит президента Мексики в США.

Позже президент Мексики Энрике Пенья Ньето сообщил о решении отменить встречу с Трампом, которая должна была пройти 31 января.

Накануне президент США подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой. Президент Мексики вслед за этим выразил сожаление таким решением Трампа и заявил, что его страна не будет ничего платить за стену.