Трамп положительно оценил Brexit

Президент США Дональд Трамп убежден, что выход Великобритании из Европейского союза пойдет ей на пользу.

"Вы будете иметь свою идентичность, и вашей стране будут находиться те люди, которых вы хотите видеть", – сказал он в пятницу на пресс-конференции с премьером Великобритании Терезой Мэй.

Кроме того, подчеркнул президент, "вы будете в состоянии заключать свободные торговые сделки без того, чтобы кто-нибудь наблюдал за вами и за тем, что вы делаете".