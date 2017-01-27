Трамп положительно оценил Brexit

Сегодня, 21:36

Трамп уверен, что Brexit пойдет на пользу Британии

Дональд Трамп, фото AFP
Дональд Трамп, фото AFP

Президент США Дональд Трамп убежден, что выход Великобритании из Европейского союза пойдет ей на пользу.

"Вы будете иметь свою идентичность, и вашей стране будут находиться те люди, которых вы хотите видеть", – сказал он в пятницу на пресс-конференции с премьером Великобритании Терезой Мэй.

Кроме того, подчеркнул президент, "вы будете в состоянии заключать свободные торговые сделки без того, чтобы кто-нибудь наблюдал за вами и за тем, что вы делаете".
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Источник:

Интерфакс-Украина

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