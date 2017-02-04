Трамп пообещал отменить решение судьи, приостановившего его указ об иммиграции

Сегодня, 21:16

Президент США также отметил, что "определенные ближневосточные страны" поддержали его указ

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп дал обещание аннулировать постановление федерального судьи в Сиэтле о частичном запрете выполнения указа президента о приостановке приема беженцев из стран с преимущественно мусульманским населением.

"Постановление этого так называемого судьи, которое фактически лишает нашу страну (возможности – ИФ) применять свое право – смехотворно, и будет отменено!" – говорится на странице Трампа в "Твиттере".

"Когда страна более не может сказать, кто может, а кто не может въезжать и выезжать из нее, особенно по причинам, связанным с защитой и безопасностью – это большая проблема!" – пишет Трамп.

Президент также отметил, что "определенные ближневосточные страны" поддержали его указ, поскольку понимают обстановку в сфере безопасности.

Принятый ранее указ Трампа приостанавливает прием беженцев на 120 дней, а также на 90 дней закрывает въезд в США для граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

Белый дом распространил заявление о том, что министерство юстиции США в ближайшее время намерено оспорить решение федерального судьи из Сиэтла о частичном запрете исполнения указа Трампа.
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Источник:

Интерфакс

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