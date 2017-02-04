Трамп пообещал отменить решение судьи, приостановившего его указ об иммиграции
Президент США также отметил, что "определенные ближневосточные страны" поддержали его указ
Президент США Дональд Трамп дал обещание аннулировать постановление федерального судьи в Сиэтле о частичном запрете выполнения указа президента о приостановке приема беженцев из стран с преимущественно мусульманским населением.
"Постановление этого так называемого судьи, которое фактически лишает нашу страну (возможности – ИФ) применять свое право – смехотворно, и будет отменено!" – говорится на странице Трампа в "Твиттере".
"Когда страна более не может сказать, кто может, а кто не может въезжать и выезжать из нее, особенно по причинам, связанным с защитой и безопасностью – это большая проблема!" – пишет Трамп.
Президент также отметил, что "определенные ближневосточные страны" поддержали его указ, поскольку понимают обстановку в сфере безопасности.
Принятый ранее указ Трампа приостанавливает прием беженцев на 120 дней, а также на 90 дней закрывает въезд в США для граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.
Белый дом распространил заявление о том, что министерство юстиции США в ближайшее время намерено оспорить решение федерального судьи из Сиэтла о частичном запрете исполнения указа Трампа.
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