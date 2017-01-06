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Трамп пообещал возместить за счет Мексики расходы на строительство стены http://www.segodnya.ua/img/article/7860/40_main.1483712665.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7860/40_tn.1483712665.jpg Мир Администрация будущего президента США собирается опереться на принятый в 2006 году закон

Трамп пообещал возместить за счет Мексики расходы на строительство стены

Сегодня, 16:23

Администрация будущего президента США собирается опереться на принятый в 2006 году закон

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что все расходы из американского бюджета на строительство стены на границе с Мексикой будут позже возмещены ей позже. Об этом Трамп написалн на своей странице Twitter.

"Нечестные медиа не сообщили, что все деньги, потраченные на скорейшее строительство Великой стены будут возмещены Мексикой позже!", – написал Трамп.

Ранее CNN со ссылкой на свои источники в палате представителей Конгресса США сообщил, что Трамп планирует в апреле 2017 года запросить финансирование на строительство пограничной стены из федерального бюджета.

По словам собеседников телеканала, администрация избранного президента собирается использовать для этого принятый в 2006 году закон, согласно которому было запланировано возведение 700-мильной стены между Мексикой и США, на которую в тот момент не хватило финансирования.

Построить стену на южной границе США Трамп неоднократно обещал во время своей избирательной кампании. Он называл США "свалкой для Мексики" и настаивал, что многие иммигранты, прибывающие в штаты из этой страны, являются преступниками и контрабандистами.

Президент Мексики после встречи с Трампом в сентябре 2016 года заявил, что объяснил республиканцу, что "Мексика не будет платить за стену".
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Источник:

РБК

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