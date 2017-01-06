Трамп пообещал возместить за счет Мексики расходы на строительство стены

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что все расходы из американского бюджета на строительство стены на границе с Мексикой будут позже возмещены ей позже. Об этом Трамп написалн на своей странице Twitter.

"Нечестные медиа не сообщили, что все деньги, потраченные на скорейшее строительство Великой стены будут возмещены Мексикой позже!", – написал Трамп.

The dishonest media does not report that any money spent on building the Great Wall (for sake of speed), will be paid back by Mexico later! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 січня 2017 р.

Ранее CNN со ссылкой на свои источники в палате представителей Конгресса США сообщил, что Трамп планирует в апреле 2017 года запросить финансирование на строительство пограничной стены из федерального бюджета.

По словам собеседников телеканала, администрация избранного президента собирается использовать для этого принятый в 2006 году закон, согласно которому было запланировано возведение 700-мильной стены между Мексикой и США, на которую в тот момент не хватило финансирования.

Построить стену на южной границе США Трамп неоднократно обещал во время своей избирательной кампании. Он называл США "свалкой для Мексики" и настаивал, что многие иммигранты, прибывающие в штаты из этой страны, являются преступниками и контрабандистами.

Президент Мексики после встречи с Трампом в сентябре 2016 года заявил, что объяснил республиканцу, что "Мексика не будет платить за стену".