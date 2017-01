Трамп пообещал возместить за счет Мексики расходы на строительство стены

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что все расходы из американского бюджета на строительство стены на границе с Мексикой будут позже возмещены ей позже. Об этом Трамп написалн на своей странице Twitter.

"Нечестные медиа не сообщили, что все деньги, потраченные на скорейшее строительство Великой стены будут возмещены Мексикой позже!", – написал Трамп.

The dishonest media does not report that any money spent on building the Great Wall (for sake of speed), will be paid back by Mexico later!