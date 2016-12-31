Трамп попробует преодолеть конфликт с Путиным – эксперт
Отношения США с Россией однозначно будут скорректированы, считает специалист
Избранный президент США Дональд Трамп попытается найти новые форматы американо-российского сотрудничества. Такое мнение высказал эксперт-международник Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля, передает "Обозреватель".
"Отношения США с Россией однозначно будут скорректированы. Трамп попытается найти новые форматы сотрудничества, сосуществования, преодолеть конфликтную риторику. Но получится ли – большой вопрос", – отметил Воля.
По его словам, внешнеполитический курс, который возьмет администрация Трампа, пока до конца не ясен.
"Сейчас звучит очень много громких заявлений и обещаний. Вероятно, некоторые из них эмоциональны и не будут реализовываться", – подытожил Воля.
Как сообщалось, американский сенатор Джон Маккейн считает, что следующий год станет для Украины победоносным, а российскому лидеру Владимиру Путину ничего не светит в Украине
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