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Трамп попробует преодолеть конфликт с Путиным – эксперт http://www.segodnya.ua/img/article/7850/3_main.1483208689.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7850/3_tn.1483208689.jpg Мир Отношения США с Россией однозначно будут скорректированы, считает специалист

Трамп попробует преодолеть конфликт с Путиным – эксперт

Сегодня, 20:23

Отношения США с Россией однозначно будут скорректированы, считает специалист

Дональд Трамп, Владимир Путин. Фото: AFP
Дональд Трамп, Владимир Путин. Фото: AFP

Избранный президент США Дональд Трамп попытается найти новые форматы американо-российского сотрудничества. Такое мнение высказал эксперт-международник Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля, передает "Обозреватель".

"Отношения США с Россией однозначно будут скорректированы. Трамп попытается найти новые форматы сотрудничества, сосуществования, преодолеть конфликтную риторику. Но получится ли – большой вопрос", – отметил Воля.

По его словам, внешнеполитический курс, который возьмет администрация Трампа, пока до конца не ясен.

"Сейчас звучит очень много громких заявлений и обещаний. Вероятно, некоторые из них эмоциональны и не будут реализовываться", – подытожил Воля.

Как сообщалось, американский сенатор Джон Маккейн считает, что следующий год станет для Украины победоносным, а российскому лидеру Владимиру Путину ничего не светит в Украине
россия, США, Путин, дональд трамп

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