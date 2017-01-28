Трамп поручил Пентагону проверить ядерные силы США

Ядерное сдерживание США должно быть современным, мощным и мобильным, говорится в тексте меморандума

Президент США Дональд Трамп поручил главе Пентагона изучить состояние ядерных сил страны, передает РИА Новости со ссылкой на текст меморандума.

"Министр (обороны) должен инициировать анализ состояния ядерных сил, чтобы ядерное сдерживание США было современным, мощным, мобильным, находилось в готовности и отвечало угрозам XXI века, а также защищало наших союзников", — говорится в документе.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, предполагающий перестройку вооруженных сил страны.

Трамп уточнил, что изменения включают в себя новые самолеты, корабли, "новые инструменты для американских мужчин и женщин в униформе".