Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Трамп после встречи с разведкой решил создать план пресечения кибератак на США http://www.segodnya.ua/img/article/7861/0_main.1483736867.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7861/0_tn.1483736867.jpg Мир Дональд Трамп не обошел темы президентских выборов и влияния на них со стороны России

Трамп после встречи с разведкой решил создать план пресечения кибератак на США

Сегодня, 23:07

Дональд Трамп не обошел темы президентских выборов и влияния на них со стороны России

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Дональд Трамп в пятницу принял решение назначить команду для разработки в течение 90-дневного периода плана противостояния и пресечения кибератак на США. Об этом говорится в официальном заявлении избранного президента, обнародованном после его встречи с руководителями разведывательного сообщества, передает Укринформ.

"Я назначу команду, которая в течение 90 дней с момента моего вступления на должность разработает мне план. Методы, инструменты и тактики, которые мы используем для того, чтобы держать Америку в безопасности, не должны быть предметом публичных дискуссий, потому что это идет на пользу тем, кто стремится причинить нам вред", – говорится в заявлении.

При этом Трамп назвал встречу с руководством разведывательного сообщества "конструктивной" и выразил "огромное уважение службе и работе, сделанной мужчинами и женщинами этого сообщества". Избранный президент также пообещал, что через две недели, когда он примет присягу, безопасность Америки будет его "приоритетом номер один".

В то же время Дональд Трамп не обошел темы президентских выборов и влияния на них со стороны России. "При том, что Россия, Китай, другие страны, посторонние группы и люди последовательно пытаются взломать кибер-инфраструктуру наших государственных учреждений, предприятий и организаций, в том числе Национального комитета Демократической партии, это не оказало совершенно никакого влияния на результаты выборов, включая тот факт, что не было никакого вмешательства в машины для голосования", – подчеркнул Трамп.
безопасность, трамп, должность, результаты выборов, дональд трамп, разработки

Вы сейчас просматриваете новость "Трамп после встречи с разведкой решил создать план пресечения кибератак на США". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп назвал действия Обамы в отношении России "охотой на ведьм"

Сегодня, 21:14

Трамп считает, что шумиха вокруг якобы российских кибератак во время выборов президента США политически обусловлена

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Инаугурация Трампа: избранный президент США обещает большое шоу

Сегодня, 16:27

Трамп приглашает всех своих сторонников на 20 января в Вашингтон

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп пообещал возместить за счет Мексики расходы на строительство стены

Сегодня, 16:23

Администрация будущего президента США собирается опереться на принятый в 2006 году закон

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Конгресс США утвердил победу Трампа на президентских выборах

Сегодня, 20:59

Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа состоится 20 января.

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.