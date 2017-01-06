Трамп после встречи с разведкой решил создать план пресечения кибератак на США

Дональд Трамп в пятницу принял решение назначить команду для разработки в течение 90-дневного периода плана противостояния и пресечения кибератак на США. Об этом говорится в официальном заявлении избранного президента, обнародованном после его встречи с руководителями разведывательного сообщества, передает Укринформ.

"Я назначу команду, которая в течение 90 дней с момента моего вступления на должность разработает мне план. Методы, инструменты и тактики, которые мы используем для того, чтобы держать Америку в безопасности, не должны быть предметом публичных дискуссий, потому что это идет на пользу тем, кто стремится причинить нам вред", – говорится в заявлении.

При этом Трамп назвал встречу с руководством разведывательного сообщества "конструктивной" и выразил "огромное уважение службе и работе, сделанной мужчинами и женщинами этого сообщества". Избранный президент также пообещал, что через две недели, когда он примет присягу, безопасность Америки будет его "приоритетом номер один".

В то же время Дональд Трамп не обошел темы президентских выборов и влияния на них со стороны России. "При том, что Россия, Китай, другие страны, посторонние группы и люди последовательно пытаются взломать кибер-инфраструктуру наших государственных учреждений, предприятий и организаций, в том числе Национального комитета Демократической партии, это не оказало совершенно никакого влияния на результаты выборов, включая тот факт, что не было никакого вмешательства в машины для голосования", – подчеркнул Трамп.