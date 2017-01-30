Трамп посоветовал Маккейну перестать думать о том, как развязать Третью мировую войну

Сегодня, 09:37

Американский лидер заявил, что обратившиеся к нему сенаторы слабо понимают в вопросах миграции

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп раскритиковал обращение к нему сенаторов Джона Маккейна и Линдси Грэма, которые выразили обеспокоенность, что его указ об ограничении миграции может поспособствовать вербовке террористов, а не улучшит безопасность в стране.

"Совместное обращение бывших кандидатов в президенты Джона Маккейна и Линдси Грэма неверно − они слабо понимают в вопросах иммиграции. Оба сенатора должны сфокусироваться на ИГ, нелегальной иммиграции и безопасности границ, вместо того чтобы постоянно думать о том, как развязать Третью мировую", − написал он в Twitter.

Напомним, ранее Трамп заявил, что СМИ неверно истолковали его миграционную политику.
США, мигранты, беженцы, маккейн, дональд трамп, третья мировая война

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"Сегодня"

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