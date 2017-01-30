Трамп посоветовал Маккейну перестать думать о том, как развязать Третью мировую войну

Американский лидер заявил, что обратившиеся к нему сенаторы слабо понимают в вопросах миграции

Президент США Дональд Трамп раскритиковал обращение к нему сенаторов Джона Маккейна и Линдси Грэма, которые выразили обеспокоенность, что его указ об ограничении миграции может поспособствовать вербовке террористов, а не улучшит безопасность в стране.

"Совместное обращение бывших кандидатов в президенты Джона Маккейна и Линдси Грэма неверно − они слабо понимают в вопросах иммиграции. Оба сенатора должны сфокусироваться на ИГ, нелегальной иммиграции и безопасности границ, вместо того чтобы постоянно думать о том, как развязать Третью мировую", − написал он в Twitter.

The joint statement of former presidential candidates John McCain & Lindsey Graham is wrong – they are sadly weak on immigration. The two... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 января 2017 г.

...Senators should focus their energies on ISIS, illegal immigration and border security instead of always looking to start World War III. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 января 2017 г.

Напомним, ранее Трамп заявил, что СМИ неверно истолковали его миграционную политику.