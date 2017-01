Трамп посоветовал Маккейну перестать думать о том, как развязать Третью мировую войну

Президент США Дональд Трамп раскритиковал обращение к нему сенаторов Джона Маккейна и Линдси Грэма, которые выразили обеспокоенность, что его указ об ограничении миграции может поспособствовать вербовке террористов, а не улучшит безопасность в стране.

"Совместное обращение бывших кандидатов в президенты Джона Маккейна и Линдси Грэма неверно − они слабо понимают в вопросах иммиграции. Оба сенатора должны сфокусироваться на ИГ, нелегальной иммиграции и безопасности границ, вместо того чтобы постоянно думать о том, как развязать Третью мировую", − написал он в Twitter.

