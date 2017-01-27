Трамп повторил, что поддерживает пытки подозреваемых в терроризме

Сегодня, 03:48

Ранее на этой неделе в СМИ появился проект исполнительного указа Трампа, который предполагает возвращение к "расширенным" методикам допроса

Дональд Трамп, фото AFP
Дональд Трамп, фото AFP

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что поддерживает пытки подозреваемых в терроризме.

"Генерал Мэттис (новый глава Пентагона Джеймс Мэттис) сказал, что не будет это (пытки) использовать, и я полностью согласен с ним. Но я считаю, что это работает", — сказал Трамп. Он говорил о конкретном виде пыток — инсценировке утопления, когда человека топят практически до смерти, но затем приводят в себя. Спецслужбы США применяли пытки к этой категории заключенных при президенте Джордже Буше-младшем, они были отменены его преемником Бараком Обамой.

Ранее на этой неделе в СМИ появился проект исполнительного указа Трампа, который предполагает возвращение к "расширенным" методикам допроса, включая инсценировку утопления. Однако Белый дом не подтвердил наличие проекта документа.

Новый министр обороны Джеймс Мэттис, глава ЦРУ Майк Помпео, спикер палаты представителей США Пол Райан и ряд других влиятельных чиновников и политиков заявили, что пытки незаконны, и это пересмотру не подлежит.
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Источник:

РИА Новости

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