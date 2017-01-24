Трамп пояснил, почему Клинтон его опередила почти на 3 млн голосов избирателей

Сегодня, 16:05

По его словам, в его проигрыше по числу голосов избирателей виноваты от трех до пяти миллионов "нелегальных голосов"

Хиллари Клинтон. Фото: AFP
Хиллари Клинтон. Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп на встрече с конгрессменами заявил, что уступил на выборах в ноябре по числу голосов избирателей кандидату от демократов Хиллари Клинтон из-за голосовавших незаконно, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с содержанием встречи, сообщает РИА Новости.

Собеседники издания уточнили, что Трамп в начале встречи с законодателями от Демократической и Республиканской партий потратил 10 минут на обсуждение президентской кампании. По его словам, в его проигрыше по числу голосов избирателей виноваты от трех до пяти миллионов "нелегальных голосов".

В конце ноября Трамп уже заявлял, что миллионы избирателей проголосовали за его соперницу незаконно. Республиканцы обвиняли демократов в том, что те используют на выборах "мертвые души", перевозят избирателей из штата в штат и организуют голосование ненатурализованных американцев.

Трамп победил на выборах президента США 8 ноября, набрав большинство голосов выборщиков от штатов, хотя Клинтон опередила его почти на три миллиона голосов избирателей.

Число выборщиков в каждом штате зависит от численности населения, голоса всех выборщиков от штата достаются победителю народного голосования. Трамп выиграл за счет побед в нескольких ключевых густонаселенных штатах, обеспечив себе в итоге 304 голоса выборщиков против 227 у Клинтон.
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