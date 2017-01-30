Трамп пояснил, почему подписал скандальный указ по миграционной политике

По его словам, это не вопрос религии – это вопрос терроризма и попытка сделать нашу страну безопаснее

Президент США Дональд Трамп заявил, что его миграционные ограничения, запрещающие въезд в Штаты гражданам семи стран, направлены на защиту американцев от террористов и не касаются религии. Об этом говорится в его заявлении относительно указа об ужесточении миграционной политики, опубликованном телеканалом ABC News.

"Хочу объяснить, что это не запрет для мусульман, как об этом неправильно сообщили СМИ. Это не вопрос религии – это вопрос терроризма и попытка сделать нашу страну безопаснее", – говорится в его заявлении.

Трамп отметил, что "в мире существует свыше 40 различных стран, в которых большинство жителей – мусульмане, и этот указ их не касается".

Напомним, президент США Дональд Трамп запретил въезд в Штаты гражданам семи стран – Ирака, Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена.

Лига арабских государств (ЛАГ) выразила обеспокоенность политикой нового президента США Дональда Трампа относительно ограничений на въезд мусульман в США.

Генеральный секретарь ЛАГ Ахмед Абу Аль-Гайт призывает Трампа к пересмотру своей позиции по этому вопросу. По его мнению, политика Трампа вступает в противоречие с позитивными процессами, которые имели место в последнее десятилетие в мире.