Трамп пояснил, почему подписал скандальный указ по миграционной политике

Сегодня, 15:37

По его словам, это не вопрос религии – это вопрос терроризма и попытка сделать нашу страну безопаснее

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп заявил, что его миграционные ограничения, запрещающие въезд в Штаты гражданам семи стран, направлены на защиту американцев от террористов и не касаются религии. Об этом говорится в его заявлении относительно указа об ужесточении миграционной политики, опубликованном телеканалом ABC News.

"Хочу объяснить, что это не запрет для мусульман, как об этом неправильно сообщили СМИ. Это не вопрос религии – это вопрос терроризма и попытка сделать нашу страну безопаснее", – говорится в его заявлении.

Трамп отметил, что "в мире существует свыше 40 различных стран, в которых большинство жителей – мусульмане, и этот указ их не касается".
Напомним, президент США Дональд Трамп запретил въезд в Штаты гражданам семи стран – Ирака, Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена.

Лига арабских государств (ЛАГ) выразила обеспокоенность политикой нового президента США Дональда Трампа относительно ограничений на въезд мусульман в США.

Генеральный секретарь ЛАГ Ахмед Абу Аль-Гайт призывает Трампа к пересмотру своей позиции по этому вопросу. По его мнению, политика Трампа вступает в противоречие с позитивными процессами, которые имели место в последнее десятилетие в мире.
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Источник:

Украинская правда

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