Трамп поздравил американских военных с успешной атакой на Сирию

8 Апреля 2017, 20:33

На этой неделе США нанесли удар по сирийской авиабазе "Шайрат"

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп поздравил в субботу американских военных с успешным нанесением ракетного удара по сирийской авиабазе.

"Поздравляют наших великолепных мужчин и женщин в армии с тем, что он так здорово представляли интересы США и всего мира во время атаки в Сирии", – написал он в "Твиттере".

Как сообщалось, ранее на этой неделе США нанесли удар по сирийской авиабазе "Шайрат". В Вашингтоне пояснили, что это – ответ на предполагаемое использование Дамаском химоружия против мирных жителей. В Дамаске заверяют, что никогда не использовали химоружие на собственной территории.
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Источник:

Интерфакс

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