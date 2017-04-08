Трамп поздравил американских военных с успешной атакой на Сирию
На этой неделе США нанесли удар по сирийской авиабазе "Шайрат"
Президент США Дональд Трамп поздравил в субботу американских военных с успешным нанесением ракетного удара по сирийской авиабазе.
"Поздравляют наших великолепных мужчин и женщин в армии с тем, что он так здорово представляли интересы США и всего мира во время атаки в Сирии", – написал он в "Твиттере".
Congratulations to our great military men and women for representing the United States, and the world, so well in the Syria attack.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 апреля 2017 г.
Как сообщалось, ранее на этой неделе США нанесли удар по сирийской авиабазе "Шайрат". В Вашингтоне пояснили, что это – ответ на предполагаемое использование Дамаском химоружия против мирных жителей. В Дамаске заверяют, что никогда не использовали химоружие на собственной территории.
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