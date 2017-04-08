Трамп поздравил американских военных с успешной атакой на Сирию

Президент США Дональд Трамп поздравил в субботу американских военных с успешным нанесением ракетного удара по сирийской авиабазе.

"Поздравляют наших великолепных мужчин и женщин в армии с тем, что он так здорово представляли интересы США и всего мира во время атаки в Сирии", – написал он в "Твиттере".

Congratulations to our great military men and women for representing the United States, and the world, so well in the Syria attack. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 апреля 2017 г.

Как сообщалось, ранее на этой неделе США нанесли удар по сирийской авиабазе "Шайрат". В Вашингтоне пояснили, что это – ответ на предполагаемое использование Дамаском химоружия против мирных жителей. В Дамаске заверяют, что никогда не использовали химоружие на собственной территории.