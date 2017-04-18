Трамп поздравил Эрдогана с результатами референдума – СМИ

Сегодня, 02:01

В Администрации турецкого президента сообщили, что Трамп позвонил Эрдогану в воскресенье

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп поздравил президента Реджепа Тайипа Эрдогана с результатом референдума об изменениях в Конституцию. Об этом сообщило агентство Anadolu, со ссылкой на источник в администрации президента Турции, – передает Телеканал 112.

Трамп позвонил Эрдогану в воскресенье, 16 апреля, говорится в сообщении.

По словам источника, в ближайшее время будет опубликован официальный пресс-релиз с этой информацией.

Напомним, глава избирательной комиссии Турции заявил, что результаты референдума, который расширяет полномочия Реджепа Тайипа Эрдогана, являются действительными. По итогам подсчета 99,97% бюллетеней за внесение изменений в конституцию Турции высказались 51,41% (25 млн 156 тыс. 860) проголосовавших, против – 48,59% (23 млн 777 тыс. 14). Явка на референдуме составила 86%. При этом жители трех крупнейших городов Турции – Стамбула, Анкары и Измира – голосовали против поправок.

Результат референдума граждане Турции как приветствовали, так и протестовали против него. Республиканская народная партия требует пересчета и заявила, что будет обжаловать результаты 37% бюллетеней.
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