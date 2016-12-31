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Трамп поздравил своих врагов с Новым годом http://www.segodnya.ua/img/article/7849/60_main.1483194374.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7849/60_tn.1483194374.jpg Мир Избранный президент США уверен, что его соперники уже проиграли и не знают, что делать

Трамп поздравил своих врагов с Новым годом

Сегодня, 16:25

Избранный президент США уверен, что его соперники уже проиграли и не знают, что делать

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Избранный президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсетях свое поздравление с Новым годом.

"С Новым годом всех, включая моих многочисленных врагов и тех, кто боролся со мной и проиграл так, что теперь просто не знает, что делать", — написал Трамп.

Напомним, Дональд Трамп выиграл президентские выборы 8 ноября. Вопреки данным большинства соцопросов, он опередил главную соперницу от Демократической партии – Хиллари Клинтон.

Клинтон и действующий президент Барак Обама признали итоги голосования, но вместе с тем заявили о вмешательстве в выборы "российских хакеров", которые помогали Трампу.

В четверг администрация Обамы за вмешательство в выборы ввела санкции против ряда российских учреждений и физлиц, закрыла российским дипломатам доступ к двум жилым комплексам и объявила персонами нон-грата 35 российских дипломатов.
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Источник:

РИА Новости

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