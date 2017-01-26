Трамп предложил пост министра ВМС Филиппу Билдену

Сегодня, 04:01

Известно, что Филипп Билден никогда не служил в Военно-морских силах Соединенных Штатов

Дональд Трамп, фото AFP
Дональд Трамп, фото AFP

Президент США Дональд Трамп предложил Филиппу Билдену должность министра ВМС страны. Об этом сообщает Washigton Examiner.

— В качестве министра Филипп Билден будет представлять нам своё мнение, а также приложит свои блестящие управленческие навыки в переустройстве наших бесподобных ВМС, — заявил Трамп, отметив, что на сегодняшний день "наблюдается самое маленькие количество кораблей ВМС США за последние десятилетия".

Известно, что Билден никогда не служил в военно-морских силах США. Он занимает должность председателя Азиатского консультативного совета в Ассоциации прямых инвестиций развивающихся рынков.

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— Для было бы большой честью служить министром ВМС. Поддержание силы, уровня подготовки и возможностей наших военно-морских сил крайне важно для национальной безопасности. Если моя кандидатура будет утверждена, я обеспечу наших матросов и морпехов всем необходимым для защиты наших интересов по всему миру и поддержки союзников, — заявил Билден.
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Источник:

Life.ru

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