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Трамп придумал слоган для следующей президентской кампании http://www.segodnya.ua/img/article/7896/42_main.1484787232.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7896/42_tn.1484787232.jpg Мир Трамп во время интервью попросил своего юриста зарегистрировать новый слоган в патентном ведомстве

Трамп придумал слоган для следующей президентской кампании

Сегодня, 02:53

Трамп во время интервью попросил своего юриста зарегистрировать новый слоган в патентном ведомстве

Дональд Трамп, фото AFP
Дональд Трамп, фото AFP

Избранный президент США Дональд Трамп придумал слоган для своей будущей кампании 2020 года — "Сохраним Америку великой!" (Keep America Great!) Об этом он рассказал в интервью The Washington Post.

"Я уверен, что мы будем такими, это будет поразительно. Это единственная причина, по которой я делюсь этим с вами", — отметил Трамп.

Трамп во время интервью попросил своего юриста зарегистрировать новый слоган в патентном ведомстве.

На выборы, по итогам которых Трамп одержал победу, он шел с лозунгом "Сделаем Америку снова великой" (Make America Great Again). По словам миллиардера, идея выдвинуть слоган пришла ему в голову 7 ноября 2012 года, когда республиканец Митт Ромни проиграл нынешнему президенту Бараку Обаме, шедшему на второй срок.

Дональд Трамп победил на выборах, состоявшихся 8 ноября 2016 года, выиграв у демократа Хиллари Клинтон. Его инаугурация запланирована на 20 января.
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Источник:

Lenta.ru

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