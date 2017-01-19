Трамп придумал слоган для следующей президентской кампании

Трамп во время интервью попросил своего юриста зарегистрировать новый слоган в патентном ведомстве

Избранный президент США Дональд Трамп придумал слоган для своей будущей кампании 2020 года — "Сохраним Америку великой!" (Keep America Great!) Об этом он рассказал в интервью The Washington Post.

"Я уверен, что мы будем такими, это будет поразительно. Это единственная причина, по которой я делюсь этим с вами", — отметил Трамп.

Трамп во время интервью попросил своего юриста зарегистрировать новый слоган в патентном ведомстве.

На выборы, по итогам которых Трамп одержал победу, он шел с лозунгом "Сделаем Америку снова великой" (Make America Great Again). По словам миллиардера, идея выдвинуть слоган пришла ему в голову 7 ноября 2012 года, когда республиканец Митт Ромни проиграл нынешнему президенту Бараку Обаме, шедшему на второй срок.

Дональд Трамп победил на выборах, состоявшихся 8 ноября 2016 года, выиграв у демократа Хиллари Клинтон. Его инаугурация запланирована на 20 января.



