Трамп приготовил неприятный сюрприз для ООН и других международных организаций – NYT

Сегодня, 09:56

Как отмечает издание, в случае принятия указа объем финансирования международных организаций со стороны США может сократиться на 40%

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Администрация президента США Дональда Трампа разработала проект указа о сокращении финансирования некоторых агентств Организации объединенных наций (ООН) и других международных организаций, которые не соответствуют разработанным критериям. Об этом сообщает The New York Times.

Согласно документу, США намерены отказаться финансировать агентства ООН и другие международные организации, предоставившие статус полноправного члена Палестинской национальной администрации и Организации освобождения Палестины. Кроме того, если документ будет утвержден, то финансирования лишатся организации и программы, направленные на невыполнение санкций в отношении Ирана и КНДР.

Авторы также призвали прекратить финансирование организаций, "которые контролируются или находятся под значительным влиянием государств, спонсирующих терроризм" или обвиняются в систематическом нарушении прав человека.

Как отмечает издание, в случае принятия этого указа объем финансирования международных организаций со стороны США может сократиться на 40%.

Еще один проект указа, разработанный администрацией Трампа, предписывает пересмотреть все действующие и будущие договоры, заключенные с несколькими государствами. В частности, предлагается выход из соглашений, "напрямую не связанных с национальной безопасностью, экстрадицией или мировой торговлей".

Напомним, спикер Белого дома Шон Спайсер заявил на брифинге 24 января, что президент США Дональд Трамп не удовлетворен соотношением вклада своей страны в международные организации, в частности в ООН, c итоговым результатом.
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Источник:

РБК-Украина

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