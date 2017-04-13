Трамп пригрозил Ким Чен Ыну американскими атомными подлодками

По словам президента США, нельзя позволить "такой стране, как КНДР" иметь ядерное оружие

Президент США Дональд Трамп заявил, что он попросил председателя КНР Си Цзиньпина сообщить лидеру КНДР Ким Чен Ыну о том, что "в США есть не только авианосцы, но и атомные подводные лодки". Об этом он заявил в интервью Fox Business, передает УНИАН со ссылкой на агентство "Ренхап". Он заявил, Ким Чен Ын "совершает большую ошибку".

По словам Трампа, нельзя позволить "такой стране, как КНДР" иметь ядерное оружие. "Это массовое уничтожение, у нее еще нет систем доставки, но они появятся. Во многих отношениях это самое простое (создание систем доставки)", — заявил американский президент.

Также Трамп заявил, что не раскрывает своих планов относительно КНДР. "Я не такой, как Обама", — сказал он, критикуя своего предшественника за предупреждение о нанесении удара по иракскому Мосулу.