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Трамп пригрозил обложить налогом популярную модель американских авто http://www.segodnya.ua/img/article/7854/19_main.1483460616.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7854/19_tn.1483460616.jpg Мир Избранный президент Америки раскритиковал ввоз в США для продажи произведенных в Мексике автомобилей

Трамп пригрозил обложить налогом популярную модель американских авто

Сегодня, 18:22

Избранный президент Америки раскритиковал ввоз в США для продажи произведенных в Мексике автомобилей

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Избранный президент США Дональд Трамп пригрозил корпорации General Motors повышением налогов, если та не откажется от продажи в США выпущенных в Мексике автомобилей. Об этом Трамп написал в своем микроблоге в Twitter

"General Motors поставляет дилерам в США сделанные в Мексике Chevy Cruze и не платит налогов при пересечении границы. Делайте в США или платите большой пограничный налог!", – заявил Трамп.

Беспошлинно ввозить в США выпущенные в Мексике автомобили позволяют нормы соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), которое Трамп в ходе своей предвыборной кампании обещал расторгнуть.

Напомним, Chevrolet Cruze вошел в ТОП-10 самых надежных автомобилей 2016 года по мнению американцев.
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"Сегодня"

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