Трамп пригрозил обложить налогом популярную модель американских авто

Избранный президент США Дональд Трамп пригрозил корпорации General Motors повышением налогов, если та не откажется от продажи в США выпущенных в Мексике автомобилей. Об этом Трамп написал в своем микроблоге в Twitter

"General Motors поставляет дилерам в США сделанные в Мексике Chevy Cruze и не платит налогов при пересечении границы. Делайте в США или платите большой пограничный налог!", – заявил Трамп.

Беспошлинно ввозить в США выпущенные в Мексике автомобили позволяют нормы соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), которое Трамп в ходе своей предвыборной кампании обещал расторгнуть.

General Motors is sending Mexican made model of Chevy Cruze to U.S. car dealers-tax free across border. Make in U.S.A.or pay big border tax!