Трамп приравнял Меркель к Путину и предрек скорый развал Евросоюза – Financial Times

По его словам, сегодня Евросоюз стал инструментом Германии, и сохранить единство этого объединения будет сложно

Избранный президент США Дональд Трамп убежден, что другие страны ЕС последуют примеру Великобритании и покинут союз, который он назвал "инструментом Германии". Об этом сообщает Financial Times.

Трамп также заявил, что его доверие к канцлеру Ангеле Меркель "может просуществовать не долго". При этом он приравнял ее к президенту России Владимиру Путину как лидеру, который потенциально может стать проблемным союзником.

"Я думаю, что другие тоже покинут союз. Убежден, сохранить его будет не так просто, как большинство думает. И если поток беженцев в разные части Европы продолжится, будет тяжело сохранить ЕС, потому что людям это не нравится", – сказал Трамп. "Посмотрите на ЕС и Германию. На самом деле он инструмент Германии. Думаю, по этому Великобритания поступила разумно, оставив его", – добавил он.

Также Трамп пригрозил немецким автопроизводителям, пообещав, что они столкнутся с высокими таможенными сборами, если не будут производить свои автомобили на территории США. "Я скажу BMW, что если они построят завод в Мексике и захотят продавать машины в США, не платя 35% налога, то им не стоит и мечтать. Если они хотят строить машины на экспорт, я желаю им успеха. Но они будут платить налог в размере 35% за каждую машину, экспортируемую в США. Я хочу сказать, что им стоит построить завод в США", – сказал Трамп.

Ранее Трамп назвал НАТО устаревшим и неспособным противостоять терроризму. По мнению избранного президента США, это то, что страны-участницы не финансируют НАТО должным образом.