Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Трамп приведет к присяге новых министров обороны и нацбезопасности США http://www.segodnya.ua/img/article/7910/60_main.1485203434.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7910/60_tn.1485203434.jpg Мир Приведение к присяге Келли планируется в среду, а Мэттиса – в пятницу

Трамп приведет к присяге новых министров обороны и нацбезопасности США

Сегодня, 22:30

Приведение к присяге Келли планируется в среду, а Мэттиса – в пятницу

Дональд Трамп, фото AFP
Дональд Трамп, фото AFP

Президент Дональд Трамп приведет позднее на этой неделе к присяге новых министров обороны и национальной безопасности США Джеймса Мэттиса и Джона Келли. Об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, сообщает CBS News, передает телеканал "112 Украина".

Как он уточнил, руководитель американской администрации приведет к присяге Келли в среду, "а затем в пятницу организует то же самое для Мэттиса".

Кроме того, во вторник Трамп примет за рабочим завтраком руководителей автомобилестроительной промышленности США, добавил Спайсер. По его словам, в этой встречи примут участие, в частности, главы компаний GM, Chrysler и Ford.

Ранее Сенат Конгресса США одобрил кандидатуры Мэттиса и Келли. Они стали первыми официально назначенными членами кабинета Трампа, которых должна была утвердить верхняя палата законодательного органа.
США, президент, трамп, участие, дональд трамп, кандидатуры, администрации, келли

Вы сейчас просматриваете новость "Трамп приведет к присяге новых министров обороны и нацбезопасности США". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства

Сегодня, 19:26

Президент Америки  начал выполнять обещание, данное в ходе предвыборной кампании

Экономика

Дональд Трамп. Фото: AFP

Чего сегодня ждать от Трампа: президент США намерен пересмотреть договоры о нефти и Транстихоокеанском партнёрстве

Сегодня, 18:59

Ожидается, что Трамп в Овальном кабинете подпишет ряд документов, которые ознаменуют начало обещаного выхода США из системы торговых договоров

Аналитика

Трамп прибыл в Белый дом в качестве президента США, фото AFP

Как потерять всех друзей и заставить себя ненавидеть: полное руководство от нового президента США Дональда Трампа

Сегодня, 17:57

Еще до официального вступления в должность Дональд Трамп умудрился разозлить женщин, мигрантов и даже соратников по партии и Силиконовую долину

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

С помощью Украины Трамп может сдерживать Путина по всему миру - The National Interest

Сегодня, 17:08

Если Путин потерпит неудачу в украинской войне, он может начать искать быстрых побед, к примеру, в Сирии, заставив Асада согласиться на доставку гумпомощи, отмечает Саха

Общество

Челси раскритиковала Трампа. Фото: facebook.com/chelseaclinton

Дочь Хиллари Клинтон заступилась за 10-летнего сына Трампа

Сегодня, 16:38

В том же посте 36-летняя дочь бывшего президента США раскритиковала политику Дональда Трампа по отношению к детям

Звезды

Мэтт Деймон является сооснователем некоммерческой организации Water.org. Фото: AFP

Актер Мэтт Деймон хочет привлечь Трампа к борьбе за чистую воду

Сегодня, 14:40

Во время президентской кампании в США актер поддерживал Хиллари Клинтон

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.