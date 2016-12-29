Трамп признал, что ход передачи власти идет гладко
В среду Трамп заявил, что уходящий американский президент Барак Обама не обеспечивает "гладкую" передачу власти и создает ему препятствия
Избранный президент США Дональд Трамп поменял свое мнение о ходе передачи власти от нынешнего главы государства Барака Обамы, заявив, что она проходит гладко, передает агентство "Ассошиэйтед Пресс".
Ранее в среду Трамп заявил, что уходящий американский президент Барак Обама не обеспечивает "гладкую" передачу власти и создает ему препятствия. Как написал будущий президент в своем аккаунте в Twitter, он старается "не обращать внимания на многочисленные подстрекательские заявления президента О (Обамы — Ред.) и на препятствия".
Позже, когда журналисты спросили Трампа о сообщении в Twitter и попросили уточнить, что он думает о передаче власти, он сказал: "Я думаю, очень, очень гладко. Очень хорошо. Вы так не думаете?"
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