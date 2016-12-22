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Трамп призвал к расширению ядерного потенциала США http://www.segodnya.ua/img/article/7822/54_main.1482443279.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7822/54_tn.1482443279.jpg Мир Трамп приступит к обязанностям президента 20 января

Трамп призвал к расширению ядерного потенциала США

Вчера, 23:47

Трамп приступит к обязанностям президента 20 января

Дональд Трамп, фото AFP
Дональд Трамп, фото AFP

Избранный президент США Дональд Трамп призвал к расширению ядерного потенциала страны, "пока мир не опомнится", что может быть сигналом предстоящей дорогостоящей модернизации ядерного арсенала США. Соответствующее заявление Трамп опубликовал в своем Twitter, передает телеканал "112 Украина".

"Соединенные Штаты должны значительно укрепить и расширить свой ядерный потенциал до тех пор, пока мир не опомнится в отношении ядерных бомб", – заявил Трамп.

Пользователи Twitter скорее негативно отреагировали на это заявление, написав в комментариях.

Дональд Трамп во время предвыборной президентской кампании пообещал развивать вооруженные силы США, в то же время взяв на себя обязанность сократить налоги на расходы федерального бюджета.

Напомним, Дональд Трамп официально приступит к обязанностям президента 20 января.
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