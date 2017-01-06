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Трамп произвел новые назначения в будущей администрации http://www.segodnya.ua/img/article/7858/98_main.1483661088.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7858/98_tn.1483661088.jpg Мир Все сотрудники аппарата будут должны отказаться от лоббистской деятельности и не заниматься ей в течение пяти лет с момента ухода с должности

Трамп произвел новые назначения в будущей администрации

Сегодня, 02:14

Все сотрудники аппарата будут должны отказаться от лоббистской деятельности и не заниматься ей в течение пяти лет с момента ухода с должности

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Избранный президент США Дональд Трамп произвел ряд назначений в будущем аппарате Белого дома. Об этом сообщает переходная команда Трампа.

Согласно распространенному по данному поводу заявлению, пост директора Совета Белого дома по внутренней политике займет Эндрю Бремберг. Его заместителем станет экономист Пол Уинфри, – передает RT.

Сообщается, что Совет по внутренней политике будет подчиняться старшему советнику Трампа Стивену Миллеру.

Все сотрудники аппарата будут должны отказаться от лоббистской деятельности и не заниматься ей в течение пяти лет с момента ухода с должности.

Ранее The Wall Street Journal назвала главного кандидата на пост председателя Комиссии по ценным бумагам США.

Напомним, Трамп выбрал директора Национальной разведки США.
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