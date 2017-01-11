Трамп прокомментировал новости, что у Кремля есть на него компромат

Избранный президент США Дональд Трамп прокомментировал сообщения в СМИ о том, что Москва собирала на него компромат.

"Фейковые новости – тотальная политическая охота на ведьм", – написал Трамп в Twitter.

FAKE NEWS – A TOTAL POLITICAL WITCH HUNT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 января 2017 г.

Ранее сообщалось, что секретные документы, представленные на прошлой неделе президенту США Бараку Обаме и избранному президенту Дональду Трампу, содержат утверждение, что у россиян есть компрометирующая информация о личной жизни и финансовой деятельности Трампа. Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.

Информация была представлена в небольшой записке на две страницы, прикрепленной к отчету о вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года.