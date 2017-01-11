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Трамп прокомментировал новости, что у Кремля есть на него компромат http://www.segodnya.ua/img/article/7870/92_main.1484119582.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7870/92_tn.1484119582.jpg Мир Избранный президент США назвал такие заявления политической охотой на ведьм

Трамп прокомментировал новости, что у Кремля есть на него компромат

Сегодня, 09:21

Избранный президент США назвал такие заявления политической охотой на ведьм

Трамп. Фото: AFP
Трамп. Фото: AFP

Избранный президент США Дональд Трамп прокомментировал сообщения в СМИ о том, что Москва собирала на него компромат.

"Фейковые новости – тотальная политическая охота на ведьм", – написал Трамп в Twitter.

Ранее сообщалось, что секретные документы, представленные на прошлой неделе президенту США Бараку Обаме и избранному президенту Дональду Трампу, содержат утверждение, что у россиян есть компрометирующая информация о личной жизни и финансовой деятельности Трампа. Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.

Информация была представлена в небольшой записке на две страницы, прикрепленной к отчету о вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года.
россия, США, разведка, трамп, компромат

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