Трамп прокомментировал предложение Шварценеггера поменяться работами

Сегодня, 21:35

Президент США назвал неудачной работу Шварценеггера на посту губернатора

Президент США назвал неудачной работу Шварценеггера на посту губернатора, фото AFP
Президент США назвал неудачной работу Шварценеггера на посту губернатора, фото AFP

Президент США Дональд Трамп прокомментировал предложение актера, а в прошлом губернатора Калифорния Арнольда Шварцнеггера, поменяться работами. Ответ Трамп разместил на своем аккаунте в Twitter, передает телеканал "112 Украина".

"Да, Арнольд Шварценеггер действительно плохо работал на посту губернатора и еще хуже в качестве ведущего телешоу "Ученик знаменитости". Но он хотя бы очень старался", – написал Трамп. 

Как сообщалось, Шварценеггер предложил Трампу отдать ему пост президента США. Таким был его ответ на предложения Трампа "помолиться за Арнольда" во время Национального молитвенного завтрака. Тогда Трамп заявил о том, что после того, как ведущим стал Шварценеггер, рейтинги шоу начали снижаться.
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