Трамп прокомментировал предложение Шварценеггера поменяться работами

Президент США Дональд Трамп прокомментировал предложение актера, а в прошлом губернатора Калифорния Арнольда Шварцнеггера, поменяться работами. Ответ Трамп разместил на своем аккаунте в Twitter, передает телеканал "112 Украина".

"Да, Арнольд Шварценеггер действительно плохо работал на посту губернатора и еще хуже в качестве ведущего телешоу "Ученик знаменитости". Но он хотя бы очень старался", – написал Трамп.

Как сообщалось, Шварценеггер предложил Трампу отдать ему пост президента США. Таким был его ответ на предложения Трампа "помолиться за Арнольда" во время Национального молитвенного завтрака. Тогда Трамп заявил о том, что после того, как ведущим стал Шварценеггер, рейтинги шоу начали снижаться.