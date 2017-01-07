Трамп прокомментировал причастность России к кибератакам в США

Доналд Трамп, избранный президент США, признал факт причастности РФ к кибератакам на инфраструктуру США, однако и не считает, что упомянутые атаки повлияли на его избрание.



Об этом говорится в специальном письменном заявлении, распространенном офисом Трампа, сообщает "Европейская правда".



"В то время как Россия, Китай, другие страны, групп и люди за пределами США, последовательно пытаются взломать киберинфраструктуру наших государственных учреждений, предприятий и организаций, в том числе Национального комитета демократов (штаба его политических оппонентов), не было абсолютно никакого влияния на результат выборов", – заявил Дональд Трамп.



Это заявление было обнародовано после двухчасовой встречи Трампа с представителями трех американских спецслужб, во время которой Федеральное бюро расследований, Центральное разведывательное управление и Агентство национальной безопасности представили будущему президенту доклад о влияние спецслужб РФ на выборы.



Напомним, Трамп в пятницу принял решение назначить команду для разработки в течение 90-дневного периода плана противостояния и пресечения кибератак на США.