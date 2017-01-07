Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Трамп прокомментировал причастность России к кибератакам в США http://www.segodnya.ua/img/article/7861/53_main.1483781649.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7861/53_tn.1483781649.jpg Мир Президент Соединенных Штатов не считает, что атаки повлияли на его избрание

Трамп прокомментировал причастность России к кибератакам в США

Сегодня, 11:30

Президент Соединенных Штатов не считает, что атаки повлияли на его избрание

Дональд Трам. Фото: AFP
Дональд Трам. Фото: AFP

Доналд Трамп, избранный президент США, признал факт причастности РФ к кибератакам на инфраструктуру США, однако  и не считает, что упомянутые атаки повлияли на его избрание.

Об этом говорится в специальном письменном заявлении, распространенном офисом Трампа, сообщает "Европейская правда".

"В то время как Россия, Китай, другие страны, групп и люди за пределами США, последовательно пытаются взломать киберинфраструктуру наших государственных учреждений, предприятий и организаций, в том числе Национального комитета демократов (штаба его политических оппонентов), не было абсолютно никакого влияния на результат выборов", – заявил Дональд Трамп.

Это заявление было обнародовано после двухчасовой встречи Трампа с представителями трех американских спецслужб, во время которой Федеральное бюро расследований, Центральное разведывательное управление и Агентство национальной безопасности представили будущему президенту доклад о влияние спецслужб РФ на выборы.

Напомним, Трамп в пятницу принял решение назначить команду для разработки в течение 90-дневного периода плана противостояния и пресечения кибератак на США.
россия, США, трамп, дональд трамп, кибератака

Вы сейчас просматриваете новость "Трамп прокомментировал причастность России к кибератакам в США". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Путин помогал Трампу победить на выборах - разведка США

Сегодня, 01:38

В докладе отмечается, что Москва использовала разные тактики, пытаясь повлиять на результат

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп после встречи с разведкой решил создать план пресечения кибератак на США

Вчера, 23:07

Дональд Трамп не обошел темы президентских выборов и влияния на них со стороны России

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп назвал действия Обамы в отношении России "охотой на ведьм"

Вчера, 21:14

Трамп считает, что шумиха вокруг якобы российских кибератак во время выборов президента США политически обусловлена

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Конгресс США утвердил победу Трампа на президентских выборах

Вчера, 20:59

Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа состоится 20 января.

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.