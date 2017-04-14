Трамп прокомментировал удар по Афганистану супербомбой

Президент США Дональд Трамп остался очень доволен атакой на боевиков террористической группировки "Исламское государство" на территории Афганистана с применением мощнейшей бомбы GBU-43/B ("матерь всех бомб"). Об этом он рассказал на пресс-конференции, передает "Корреспондент".

Американский лидер отметил, что лично разрешил атаку сверхмощным оружием по боевикам.

"Мы очень гордимся нашими военными. Дал им полное разрешение. Еще одно успешное событие. Всем точно известно, что произошло, поэтому и то, что произошло, я разрешаю своим военным. У нас величайшие военные в мире, и они, как обычно, выполняют свою работу. честно говоря, поэтому они были настолько успешными в последнее время", – сказал Трамп.

Также он уточнил, что нанесение удара по территории Афганистана была полностью согласована с местными властями.

Напомним, вчера США ударили сверхмощной бомбой по боевикам в Афганистане.

Как рассказали в Белом доме и Госдепе США, сверхмощный неядерный боеприпас применен в Афганистане с целью сокращения оперативного пространства для операций боевиков против американских военных советников и афганских сил безопасности.