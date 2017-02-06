Трамп раскритиковал судей, которые "мешают работать"

Президент США Дональд Трамп раскритиковал решение судьи, который отказался восстановить действие указа о миграционной политике, и заявил, что из-за этого страна подвергается опасности, передает телеканал "112 Украина".

"Просто не могу поверить, что судья подвергает нашу страну такой опасности. Если что-то случится, вините его и судебную систему. Люди текут рекой. Плохо!", – написал он в Twitter.

"Я поручил службам национальной безопасности проверять всех въезжающих в нашу страну ОЧЕНЬ ТЩАТЕЛЬНО. Суды делают эту работу очень трудной!" – добавил он.

Ранее в воскресенье апелляционный суд в США отклонил запрос администрации президента Дональда Трампа, требующий немедленно восстановить действие иммиграционного указа, запрещающего въезд в страну гражданам семи стран с преимущественно мусульманским населением.

Как сообщалось, Трамп подписал миграционный указ 27 января. Распоряжение Трампа подразумевает прекращение приема сирийских беженцев в США на неопределенный срок. Другие программы приема беженцев приостановлены на 120 дней. Гражданам семи мусульманских стран – Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена – запрещен въезд в США на 90 дней.

Напомним, министерство юстиции США подало апелляцию на решение федерального суда Сиэтла, который временно приостановил выполнение исполнительного указа об ужесточении миграционной политики.