Трамп раскритиковал судей, которые "мешают работать"
Президент США прокомментировал отказ суда восстановить действие скандального указа о мигрантах
Президент США Дональд Трамп раскритиковал решение судьи, который отказался восстановить действие указа о миграционной политике, и заявил, что из-за этого страна подвергается опасности, передает телеканал "112 Украина".
"Просто не могу поверить, что судья подвергает нашу страну такой опасности. Если что-то случится, вините его и судебную систему. Люди текут рекой. Плохо!", – написал он в Twitter.
"Я поручил службам национальной безопасности проверять всех въезжающих в нашу страну ОЧЕНЬ ТЩАТЕЛЬНО. Суды делают эту работу очень трудной!" – добавил он.
Ранее в воскресенье апелляционный суд в США отклонил запрос администрации президента Дональда Трампа, требующий немедленно восстановить действие иммиграционного указа, запрещающего въезд в страну гражданам семи стран с преимущественно мусульманским населением.
Как сообщалось, Трамп подписал миграционный указ 27 января. Распоряжение Трампа подразумевает прекращение приема сирийских беженцев в США на неопределенный срок. Другие программы приема беженцев приостановлены на 120 дней. Гражданам семи мусульманских стран – Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена – запрещен въезд в США на 90 дней.
Напомним, министерство юстиции США подало апелляцию на решение федерального суда Сиэтла, который временно приостановил выполнение исполнительного указа об ужесточении миграционной политики.
Вы сейчас просматриваете новость "Трамп раскритиковал судей, которые "мешают работать"". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии