Трамп распорядился начать "перестройку" армии и защитить народ США от иностранных террористов

Сегодня, 01:34

Содержание указов пока не приводится

Трамп подписал указы об ужесточении миграции и перестройке армии, фото AFP
Трамп подписал указы об ужесточении миграции и перестройке армии, фото AFP

Президент США Дональд Трамп в пятницу подписал указ, который, по его словам, устанавливает более жесткие препятствия на пути проникновения в страну иностранных террористов. Об этом сообщает Reuters.

"Я принимаю новые меры, чтобы радикальные исламские террористы оставались за пределами Соединенных Штатов Америки", — сказал Трамп на церемонии в Пентагоне. Главу государства сопровождали вице-президент Майк Пенс и министр обороны Джеймс Мэттис.

"Мы хотим в нашей стране принимать тех, кто будет поддерживать нашу страну и сильно любить наш народ", — добавил президент.

Кроме того, Трамп подписал указ, который, как он пояснил, предусматривает начало перестройки вооруженных сил США. Этот план, по его словам, предусматривает "новые самолеты, новые корабли, новые ресурсы и новые инструменты для наших мужчин и женщин в военной форме".

Содержание указов пока не приводится.

В ходе своей предвыборной кампании Трамп неоднократно заявлял, что планирует депортировать примерно 11 миллионов человек, нелегально проживающих в США. Также он делал жесткие заявления в адрес исламистов.
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