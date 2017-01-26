Трамп рассказал, что его очень отрезвило после вступления в должность

Вчера, 16:19

Президент США рассказал, что ему сообщили о силе и возможных разрушениях, на которые способно ядерное оружие

Трамп. Фото: AFP
Трамп. Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп заявил, что момент получения кодов от ядерного оружия был очень отрезвляющим.

"Это действительно очень, очень, очень пугающе", – поделился впечатлениями Трамп во время интервью с американским телеканалом ABC.

Президент рассказал, что ему сообщили о силе и возможных разрушениях, на которые способно это оружие. И не смотря на то, что он уверен в правильности своих поступков, ядерное оружие остается страшной вещью.

Конгрессмены США Эдвард Марки и Тед Лью предложили запретить американскому президенту первым применять ядерное оружие против других стран. Соответствующий законопроект был внесен в Конгресс 24 января, говорится в заявлении на сайте Эдварда Марки.

Согласно сообщению, законопроект вводит запрет на нанесение первого ядерного удара "без объявления войны Конгрессом". Авторы проекта отмечают, что проблема ядерного оружия стала "более актуальной" после вступления в должность президента США Дональда Трампа, который "имеет право начать ядерную войну в любой момент".
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Источник:

ZN.ua

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