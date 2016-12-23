Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Трамп рассказал, кого пригласит на свою инаугурацию http://www.segodnya.ua/img/article/7823/29_main.1482481403.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7823/29_tn.1482481403.jpg Мир Как отмечается, все так называемые "знаменитости из списка А" хотят приглашения на инаугурацию Трампа

Трамп рассказал, кого пригласит на свою инаугурацию

Сегодня, 10:19

Как отмечается, все так называемые "знаменитости из списка А" хотят приглашения на инаугурацию Трампа

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что хочет видеть людей, а не знаменитостей на своей инаугурации. Об этом он написал в Twitter.

"Все эти так называемые "знаменитости из списка А" хотят приглашения на мою инаугурацию, но посмотрите, что они сделали для Хиллари, ничего. Я хочу людей", – написал он.

Ранее сообщалось, что Джимми Картер стал единственным бывшим президентом США, который подтвердил, что придет на инаугурацию Дональда Трампа.

Напомним, инаугурация избранного президента США Дональда Трампа начнется 19 января и продлится три дня. Так, официальные мероприятия в рамках инаугурации Трампа начнутся с возложения избранными президентом и вице-президентом венка на Арлингтонском национальном мемориальном кладбище 19 января. После этого будет дан праздничный приветственный концерт у мемориала Линкольну. Список приглашенных на инаугурацию Трампа официально пока не обнародовали.

Главное событие – собственно инаугурация Трампа – запланировано на 20 января: новые президент и вице-президент США принесут клятву в Капитолии и примут участие в торжественном параде по Пенсильвания-авеню от Конгресса к Белому дому в Вашингтоне. А утром 21 января в Национальном соборе США с их участием пройдет "молитвенный завтрак" – встреча нескольких тысяч представителей разных религий, а также представителей политической и деловой элиты США.

Как известно, еще в ноябре стало известно, что президента Украины Петра Порошенко не пригласили на инаугурацию Трампа. Как пояснял украинский посол в Вашингтоне Валерий Чалый, в Соединенных Штатах не принято участие руководителей государств именно в этих мероприятиях. "То есть они происходят, как правило, на уровне послов, которые присутствуют на этих мероприятиях. Это специфика Соединенных Штатов", – сказал дипломат. Также остается интригой, пригласили ли Путина на инаугурацию Трампа. Пока никаких официальных заявлений по поводу приглашения для президента РФ не звучало.
США, президент, инаугурация, трамп, инаугурация Трампа
Все новости по теме Победа Трампа на выборах в США.

Вы сейчас просматриваете новость "Трамп рассказал, кого пригласит на свою инаугурацию ". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

У Трампа оказался очень необычный критерий, по которому он набирает сотрудников – СМИ

Сегодня, 10:01

Как сообщается, у него очень развит эстетический вкус, и если кандидат не выглядит соответствующе, то ничего не выйдет

Мир

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: AFP

Путин и Трамп заочно померялись боеголовками

Сегодня, 09:21

Оба лидера призвали свои страны наращивать ядерный потенциал

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Стало известно, кого пригласили на инаугурацию Трампа

Сегодня, 09:20

Пока только один из всех бывших президентов США подтвердил свое участие в инаугурации Трампа

Мир

Иванка Трамп. Фото: Michael Vadon / wikimedia

Пассажира самолета в США сняли с рейса за оскорбление дочки Трампа

Сегодня, 08:40

Мужчина кричал, что избранные американский президент разрушает страну

Мир

Иванка Трамп. Фото: instagram.com/ivankatrump

Художники потребовали снять их картины со стен дома Иванки Трамп

Сегодня, 06:26

Как написал в социальной сети один из художников, ему стыдно находиться рядом с Иванкой, имея в виду фотографию дочери избранного президента на фоне одной из его картин

Мир

В США выставили на аукцион бывший дом Трампа. Фото: New York Post

Загадочный покупатель выкупил за 1,25 млн долларов дом Трампа

Сегодня, 04:03

Дом находится в нью-йоркском районе Куинс

Мир

Константин Косачев, фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

В РФ ответили на заявление Трампа об увеличении ядерного потенциала США

Сегодня, 03:49

Наращивание ядерных вооружений США будет означать слом в отношениях с РФ, ответили в Совфеде

Мир

Иванка Трамп, фото 1news.az

В США пассажир самолета устроил скандал из-за Иванки Трамп

Сегодня, 01:20

Американская авиакомпания сняла с рейса пассажира за оскорбление дочери Трампа

Мир

Дональд Трамп, фото AFP

Трамп призвал к расширению ядерного потенциала США

Вчера, 23:47

Трамп приступит к обязанностям президента 20 января

Мир

Шон Спайсер, фото AFP

Трамп выдвинул кандидатуру Шона Спайсера на должность пресс-секретаря Белого дома

Вчера, 22:01

Трамп также выдвинул ряд своих сторонников на ключевые посты в сфере коммуникации

Мир

Пока неизвестно, кого пригласили на инаугурацию Трампа. Фото: AFP

Кого пригласили на инаугурацию Трампа

Вчера, 13:46

Инаугурация Трампа продлится несколько дней, в рамках торжественных мероприятий состоится "молитвенный завтрак" и три бала

Мир

Инаугурация Трампа пройдет довольно скромно. Фото: AFP

Инаугурация Трампа продлится три дня: когда и что пройдет

Вчера, 12:34

Инаугурация Трампа будет скромнее, чем у его предшественника Барака Обамы

Мир

Билл и Хиллари Клинтон. Фото: AFP

Сторонники Демократической партии США "похоронили" дальнейшую карьеру Клинтон - опрос

Вчера, 11:15

Как свидетельствую данные опроса, против выдвижения Клинтон выступили 62% опрошенных

Мир

Трамп. Фото: AFP

Песков рассказал, чего Кремль ждет от Трампа

Вчера, 10:58

По словам пресс-секретаря российского президента, есть надежда на конструктивный диалог

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.