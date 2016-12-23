Трамп рассказал, кого пригласит на свою инаугурацию

Как отмечается, все так называемые "знаменитости из списка А" хотят приглашения на инаугурацию Трампа

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что хочет видеть людей, а не знаменитостей на своей инаугурации. Об этом он написал в Twitter.

"Все эти так называемые "знаменитости из списка А" хотят приглашения на мою инаугурацию, но посмотрите, что они сделали для Хиллари, ничего. Я хочу людей", – написал он.

The so-called "A" list celebrities are all wanting tixs to the inauguration, but look what they did for Hillary, NOTHING. I want the PEOPLE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 декабря 2016 г.

Ранее сообщалось, что Джимми Картер стал единственным бывшим президентом США, который подтвердил, что придет на инаугурацию Дональда Трампа.

Напомним, инаугурация избранного президента США Дональда Трампа начнется 19 января и продлится три дня. Так, официальные мероприятия в рамках инаугурации Трампа начнутся с возложения избранными президентом и вице-президентом венка на Арлингтонском национальном мемориальном кладбище 19 января. После этого будет дан праздничный приветственный концерт у мемориала Линкольну. Список приглашенных на инаугурацию Трампа официально пока не обнародовали.

Главное событие – собственно инаугурация Трампа – запланировано на 20 января: новые президент и вице-президент США принесут клятву в Капитолии и примут участие в торжественном параде по Пенсильвания-авеню от Конгресса к Белому дому в Вашингтоне. А утром 21 января в Национальном соборе США с их участием пройдет "молитвенный завтрак" – встреча нескольких тысяч представителей разных религий, а также представителей политической и деловой элиты США.

Как известно, еще в ноябре стало известно, что президента Украины Петра Порошенко не пригласили на инаугурацию Трампа. Как пояснял украинский посол в Вашингтоне Валерий Чалый, в Соединенных Штатах не принято участие руководителей государств именно в этих мероприятиях. "То есть они происходят, как правило, на уровне послов, которые присутствуют на этих мероприятиях. Это специфика Соединенных Штатов", – сказал дипломат. Также остается интригой, пригласили ли Путина на инаугурацию Трампа. Пока никаких официальных заявлений по поводу приглашения для президента РФ не звучало.