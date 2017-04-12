Трамп рассказал, кто помог Клинтон избежать уголовного преследования

Он напомнил о пресс-конференции главы ФБР Коми в июле 2016 года о возможных нарушениях Клинтон

Бывшему кандидату в президенты США Хиллари Клинтон грозило бы уголовное дело, если бы за нее не вступился директор Федерального бюро расследований Джеймс Коми. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News, передает "Украинская правда".

"Не забывайте, когда появился Джим Коми, он спас Хиллари Клинтон. Люди не понимают, что он спас ей жизнь. Поэтому я называю это "победой Коми". Да, я шучу об этом немного. Когда он читал эти обвинения, она была виновна по всем обвинениям. И тогда он сказал, что она, по сути, ни в чем не виновата", – сказал Трамп.

Трамп имел в виду пресс-конференцию Коми в июле 2016 года о возможных нарушениях Клинтон, которая использовала личную электронную почту для рабочей переписки, будучи госсекретарем США.

Коми тогда объявил, что не будет просить Министерство юстиции США открывать дело против Клинтон.

На вопрос, будет ли Трамп предпринимать какие-то действия, чтобы снова попытаться привлечь Клинтон к суду, он ответил: "Не хочу об этом говорить, хочу говорить о позитиве".

Напомним, Трамп на инаугурационном ланче устроил Клинтон овацию.