Трамп рассказал о "прекрасном" письме от Обамы

Вчера, 19:23

При этом глава Белого дома отказался показать само письмо от своего предшественника

Дональд Трамп на церемонии инаугурации. Фото: AFP
Дональд Трамп на церемонии инаугурации. Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп заявил, что его предшественник Барак Обама оставил ему "прекрасный" письмо в ящике стола в Овальном кабинете. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Hill.

"Я думаю, что многие из них были написаны в подобной манере. На самом деле, я позвонил ему и поблагодарил за мысли в этом письме", – заявил Трамп в интервью телеканалу АВС, отметив при этом, что письмо было "так хорошо написано".

Как пишет издание, Трамп отказался дать журналисту прочитать письмо, однако отметил, что это послание было больше, чем заметки, написанные предыдущими президентами.

Напомним, президент США Барак Обама, следуя давней традиции, оставил записку своему преемнику – Дональду Трампу. Небольшое послание 44-й президент положил в верхний ящик рабочего стола в Овальном кабинете.
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