Трамп рассказал об "очень приятном" разговоре с Обамой

Избранный президент США Дональд Трамп рассказал, что вместе с действующим президентом страны Бараком Обамой они провели "очень приятный" телефонный разговор, пишет Reuters.

"Он позвонил мне. У нас была очень, очень хорошая беседа… в целом обо всем, это была правда очень приятная беседа, и я думаю, что мы обсудили достаточно много проблем", — сказал избранный президент.

Трамп также подчеркнул, что его штаб ладит с администрацией Обамы так же хорошо, как и он с действующим главой государства.

Напомним, ранее Дональд Трамп поменял свое мнение о том, как проходит процесс передачи власти к нему от действующего президента страны Барака Обамы, охарактеризовав его как "гладкий".