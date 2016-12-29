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Трамп рассказал об "очень приятном" разговоре с Обамой http://www.segodnya.ua/img/article/7841/72_main.1482996917.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7841/72_tn.1482996917.jpg Мир Нынешний и будущий президенты США обсудили много проблем

Трамп рассказал об "очень приятном" разговоре с Обамой

Сегодня, 09:34

Нынешний и будущий президенты США обсудили много проблем

Дональд Трамп и Барак Обама. Фото: AFP
Дональд Трамп и Барак Обама. Фото: AFP

Избранный президент США Дональд Трамп рассказал, что вместе с действующим президентом страны Бараком Обамой они провели "очень приятный" телефонный разговор, пишет Reuters.

"Он позвонил мне. У нас была очень, очень хорошая беседа… в целом обо всем, это была правда очень приятная беседа, и я думаю, что мы обсудили достаточно много проблем", — сказал избранный президент.

Трамп также подчеркнул, что его штаб ладит с администрацией Обамы так же хорошо, как и он с действующим главой государства.

Напомним, ранее Дональд Трамп поменял свое мнение о том, как проходит процесс передачи власти к нему от действующего президента страны Барака Обамы, охарактеризовав его как "гладкий".
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