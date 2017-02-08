Трамп разочаровался в своем пресс-секретаре и ищет замену – CNN

Поиск нового директора по коммуникациям может быть связан с борьбой президента со СМИ, которая началась еще до вступления Трампа в должность

Президент США Дональд Трамп за две недели пребывания в Белом доме успел разочароваться в своем пресс-секретаре Шоне Спайсере, который в настоящий момент занимает в том числе и позицию директора по коммуникациям. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на информированные источники, пишет gazeta.ru.

Теперь Трамп ищет напарника, который как раз и займет должность директора по коммуникациям.

Телеканал отмечает, что Спайсер долгое время работал в Республиканской партии США и является близким соратником бывшего председателя партии Ринса Прибаса, который сейчас возглавляет аппарат Белого дома.

"По данным источников, близких к процессу подбора персонала, Трамп расстроен Прибасом из-за выбора Спайсера на, возможно, самую видную после президента позицию в Белом доме", – сообщает CNN.

Поиск нового директора по коммуникациям может быть связан с борьбой президента со СМИ, которая началась еще до вступления Трампа в должность. Последним таким действием со стороны главы США стало обвинение в адрес прессы в том, что журналисты, с его точки зрения, уделяли недостаточное внимание освещению террористических актов.

Накануне, 7 февраля, Белый дом опубликовал список этих самых терактов, куда вошли 78 случаев атак, совершенных в разных частях света.