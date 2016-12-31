Трамп: Русские делают дураков из американских СМИ

Новоизбранный президент США Дональд Трамп считает критически отнесся к американскому телевидению, которое, как он считает, проигрывает российским СМИ. Об этом он написал в Twitter.

Так, он пояснил, что речь идет об американских телеканалах CNN и NBC News, которых он жестко раскритиковал из-за последних освещений российской тематики.

"Русские делают из CNN и NBC News таких дураков – смешно смотреть, они даже не догадываются. Fox News полностью понимает картину", – написал Трамп.

Russians are playing @CNN and @NBCNews for such fools – funny to watch, they don't have a clue! @FoxNews totally gets it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 декабря 2016 г.

Как сообщалось, администрация Барака Обамы приняла решение выслать 35 российских дипломатов из США и закрыть доступ к двум объектам, используемым российскими работниками, — в Нью-Йорке и Мэриленде. Высокопоставленный американский чиновник назвал это "ответом на кампанию притеснения американских дипломатов в Москве со стороны властей России".

В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва расценивает новые санкции США, ка провокацию, и не будет вводить ответные меры по высылке американских дипломатов из России.

Дональд Трамп одобряюще воспринял такое решение. Он назвал "отличным ходом" решение главы российского государства не высылать американских дипломатов в ответ на санкции и выдворение 35 российских дипломатов.

Напомним, история с изгнанием российских дипломатов началась с того, что президент США Барак Обама подписал указ о новых санкциях в отношении России. Ограничения коснутся шести человек и пяти российских организаций, включая ФСБ и ГРУ.