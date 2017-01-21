Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Трамп с женой станцевали романтический танец на балу в честь инаугурации (фото,видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7904/15_main.1484979426.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7904/15_tn.1484979426.jpg Мир Первая леди выбрала длинное платье молочного цвета

Трамп с женой станцевали романтический танец на балу в честь инаугурации (фото,видео)

Сегодня, 08:15

Первая леди выбрала длинное платье молочного цвета

 


Новый президент США Дональд Трамп станцевал со своей супругой Меланьей на балу Liberty, посвященном инаугурации, передает AFP.

Американский лидер появился под руку с первой леди, которая была в длинном струящемся платье молочного цвета с открытыми плечами.

Супруги танцевали под культовую песню May Way Фрэнка Синатры.

Накануне Дональд Трамп принес присягу на церемонии инаугурации и официально стал 45-м президентом США. После этого он подписал первые указы и возглавил парад в честь инаугурации.
фото, видео, трамп, танец, меланья трамп, инаугурация Трампа
Все новости по теме Инаугурация Трампа.

Вы сейчас просматриваете новость "Трамп с женой станцевали романтический танец на балу в честь инаугурации (фото,видео)". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Трамп. Фото: AFP

Трамп начал оправдываться за свои заявления

12 Августа 2016, 17:35

Обвинение в адрес Обамы было сарказмом, отмечает он

Мир

Райнс Прибэс. Фото: npr.org

Кибератаки России на США: У Трампа сделали неожиданное заявление

8 Января, 17:06

Трамп принял к сведению информацию, которую озвучили руководители разведслужб, которая была посвящена хакерским атакам на политические институты в США

Мир

Хилари Клинтон. Фото: sevbat.com.ua

Клинтон назвала Путина "крестным отцом" крайнего национализма

26 Августа 2016, 09:11

По ее мнению Трамп идеологически близок с президентом России

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп пообещал подать в суд на женщин, которые обвинили его в сексуальных домогательствах

22 Октября 2016, 22:32

Кандидат в президенты США от Республиканской партии назвал обвинения против него "тотальной фабрикацией"

Мир

Сегодня состоится инаугурация Трампа. Фото: AFP

Перед инаугурацией Трамп посетил церковь Святого Иоанна

Вчера, 16:43

После богослужения следующий глава США вместе с супругой прибудут в Белый дом, где их встретит уходящий президент Барак Обама

Мир

Американские СМИ тиражируют голую жену Трампа

1 Августа 2016, 06:34

Такой первой леди еще никто никогда не видел

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.