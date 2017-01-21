Трамп с женой станцевали романтический танец на балу в честь инаугурации (фото,видео)

Новый президент США Дональд Трамп станцевал со своей супругой Меланьей на балу Liberty, посвященном инаугурации, передает AFP.

Американский лидер появился под руку с первой леди, которая была в длинном струящемся платье молочного цвета с открытыми плечами.

Супруги танцевали под культовую песню May Way Фрэнка Синатры.

Накануне Дональд Трамп принес присягу на церемонии инаугурации и официально стал 45-м президентом США. После этого он подписал первые указы и возглавил парад в честь инаугурации.