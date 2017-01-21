Трамп с женой станцевали романтический танец на балу в честь инаугурации (фото,видео)
Первая леди выбрала длинное платье молочного цвета
Новый президент США Дональд Трамп станцевал со своей супругой Меланьей на балу Liberty, посвященном инаугурации, передает AFP.
Американский лидер появился под руку с первой леди, которая была в длинном струящемся платье молочного цвета с открытыми плечами.
Супруги танцевали под культовую песню May Way Фрэнка Синатры.
Накануне Дональд Трамп принес присягу на церемонии инаугурации и официально стал 45-м президентом США. После этого он подписал первые указы и возглавил парад в честь инаугурации.
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