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Трамп считает миграционную политику Меркель "катастрофической ошибкой" http://www.segodnya.ua/img/article/7884/68_main.1484531685.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7884/68_tn.1484531685.jpg Мир По его словам, действия немецкого канцлера привели к нашествию в страну нелегалов

Трамп считает миграционную политику Меркель "катастрофической ошибкой"

Сегодня, 03:54

По его словам, действия немецкого канцлера привели к нашествию в страну нелегалов

Ангела Меркель, фото AFP
Ангела Меркель, фото AFP

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель совершила "катастрофическую ошибку", проводя политику, которая привела к наплыву в страну миллионов мигрантов.

Об этом Трамп сказал в интервью Times, передает телеканал "112 Украина" со ссылкой на агентство Reuters.

По его словам, именно из-за этого в Германию приехало большое число нелегалов.

Напомним, в марте Турция согласилась помочь ЕС с решением проблемы нелегальной миграции в обмен на финансовую помощь и отмену визового режима. Однако, вопрос с отменой виз так и не сдвинулся с мертвой точки.

Турция заявила, что откажется от приема нелегальных мигрантов, если ЕС не предоставит ей безвизовый режим до конца года.
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