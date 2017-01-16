Трамп считает миграционную политику Меркель "катастрофической ошибкой"

По его словам, действия немецкого канцлера привели к нашествию в страну нелегалов

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель совершила "катастрофическую ошибку", проводя политику, которая привела к наплыву в страну миллионов мигрантов.

Об этом Трамп сказал в интервью Times, передает телеканал "112 Украина" со ссылкой на агентство Reuters.

По его словам, именно из-за этого в Германию приехало большое число нелегалов.

Напомним, в марте Турция согласилась помочь ЕС с решением проблемы нелегальной миграции в обмен на финансовую помощь и отмену визового режима. Однако, вопрос с отменой виз так и не сдвинулся с мертвой точки.

Турция заявила, что откажется от приема нелегальных мигрантов, если ЕС не предоставит ей безвизовый режим до конца года.