Трамп считает миграционную политику Меркель "катастрофической ошибкой"
По его словам, действия немецкого канцлера привели к нашествию в страну нелегалов
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель совершила "катастрофическую ошибку", проводя политику, которая привела к наплыву в страну миллионов мигрантов.
Об этом Трамп сказал в интервью Times, передает телеканал "112 Украина" со ссылкой на агентство Reuters.
По его словам, именно из-за этого в Германию приехало большое число нелегалов.
Напомним, в марте Турция согласилась помочь ЕС с решением проблемы нелегальной миграции в обмен на финансовую помощь и отмену визового режима. Однако, вопрос с отменой виз так и не сдвинулся с мертвой точки.
Турция заявила, что откажется от приема нелегальных мигрантов, если ЕС не предоставит ей безвизовый режим до конца года.
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