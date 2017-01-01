Трамп сделал неожиданное заявление по России

Американский лидер анонсировал обнародование информации о том, кто действительно устраивал кибератаки на США

Новоизбранный президент США Дональд Трамп считает, что Россия может быть не причастна к кибератакам на США. Об этом он рассказал журналистам во время празднования Нового года, передает Reuters.

Трамп отметил, что владеет информацией о том, что хакерские атаки могла устроить другая страна.

"Я знаю то, чего другие не знают. Вы будете уведомлены об этом во вторник или среду", – сказал новый американский лидер.

Он также выразил надежду на то, что США сохранят "отличные отношения" со многими государствами, включая РФ и Китай. В то же время, он оставил открытой возможность встречи с президентом Тайваня, если она прибудет с визитом в США после его инаугурации.

Как сообщалось, российские хакеры снова отметились атаками на США, теперь пострадали от их действий электрораспределительные сети. Злоумышленники атаковали 16 секторов американской экономики, в частности финансово, коммунальной и транспортной.

Напомним, что в связи с кибератаками на США действующий президент США Барак Обама подписал указ о новых санкциях в отношении России. Ограничения коснутся шести человек и пяти российских организаций, включая ФСБ и ГРУ. В частности, в список попали руководитель ГРУ Генштаба Игорь Коробов, его первые заместители Владимир Алексеев и Игорь Костюков, заместитель Сергей Гизунов. Также в списке указаны Алексей Белан и Евгений Богачев. Должности этих людей не приводятся, но указаны их клички, из чего можно сделать вывод, что именно их американские власти подозревают в хакерских атаках.

Кроме того, американцы приняли решение выслать 35 российских дипломатов и закрыть доступ к двум объектам, используемым российскими работниками, — в Нью-Йорке и Мэриленде. Высокопоставленный американский чиновник назвал это "ответом на кампанию притеснения американских дипломатов в Москве со стороны властей России".