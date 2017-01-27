Трамп: США и Россия должны поладить

Сегодня, 08:07

Американский президент рассчитывает на встречу с Владимиром Путиным

Трамп: США и Россия должны поладить

Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется "поладить" с Россией, так как это благоприятно скажется на обеих странах. В интервью Fox News американский презилент рассказал, что намерен вскоре побеседовать с российским президентом Владимиром Путиным. 

"Если мы поладим с Россией, это замечательно. Это хорошо для России, это хорошо для нас. Мы должны поладить с Россией, как и с остальными", — сказал Трамп.

По данным телеканала NBC, телефонный разговор двух политиков может состояться уже в предстоящие выходные.

"Есть возможность, что нам это не удастся, но мы попробуем", — подчеркнул президент США.

По словам Трампа, Москва и Вашингтон могут объединить усилия по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ).

"Мы вместе выходим и вышибаем дух из ИГ. Потому что ИГ — это настоящая болезнь", — заявил американский лидер.

Путин и Трамп общались по телефону 14 ноября, после победы республиканца на президентских выборах. Тогда политики договорились наладить отношения между странами.

В четверг пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что дата телефонного разговора Путина с Трампом пока не согласована, контакты по линии администрации еще предстоит наладить.
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Источник:

РИА Новости

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