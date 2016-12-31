Трамп-тролль и кот-волшебник: лучшие мемы 2016 года (фото)

Всемирная паутина уже который год показывает, что смеяться можно над всеми и над всем

Одним из самых оригинальных способов посмеяться над кем-либо или чем-либо в сети остаются мемы – вирусные ироничные и остроумные рисунки, фото и демотиваторы. Сайт "Сегодня.ua" собрал самые знаковые мемы 2016 года.

Подбородок Трампа

Пользователи соцсетей высмеяли неудачное фото избранного президента США Дональда Трампа с двойным подбородком. При помощи фотошопа они превращали Трампа в персонажей из различных фильмов, в частности в гигантского тролля из фильма "Хоббит" и помощника Джаббы Хатта из киносаги "Звездные войны".

Фото: boredpanda.com

Фото: boredpanda.com

Фото: boredpanda.com

По данным издания Politico, Трамп попросил не публиковать его непривлекательные фотографии, приводя в качестве примера снимок с двойным подбородком, который появился в эфире NBC.

Наряд королевы

Королева Великобритании Елизавета II, которая отмечала 12 июня свой 90-летний юбилей, появилась на публике в костюме ярко-зеленого цвета, который очень напоминает "хромакей" – фон, на котором обычно снимают фильмы, накладывая в постпродакшене на него нужное изображение.

Ярко-зеленый выбран киношниками не случайно – именно такой оттенок не встречается нигде в природе, что позволяет легко заменить именно его на нужный фон или спецэффекты.

Коллаж: соцсети

Интернет-пользователи не смогли пройти мимо такого шанса, поэтому английская королева приобрела множество вариантов своего наряда, например с изображением погодных явлений или котиков.

"Денег нет, но вы держитесь"

Во время визита в оккупированный Крым 23 мая 2016 года российского премьера Дмитрия Медведева окружили местные пенсионеры и начали расспрашивать по поводу индексации пенсий.

Медведев не нашел ничего лучше, чем посетовать на то, что денег нет, и пожелать им держаться, здоровья и хорошего настроения.

Как правильно подавать налоговую декларацию pic.twitter.com/UXcL5y4b0D — Team of ZinaPortnova (@Zn_Portnova) 24 травня 2016 р.

Школьник в болоте

11-классник Игорь Назаров из Челябинска просто хотел выиграть денег на путешествие в Киргизию, а в итоге стал героем многочисленных фотожаб и шуток. Парень принял участие в конкурсе паблика во ВКонтакте, сделав оригинальное фото в болоте.

Фото школьника в офисном костюме, который сидит по пояс в тине и ряске, стало ироничным изображением любой безвыходной ситуации, в которой человек вынужден "держать лицо".

Сообщается, что, хотя Назаров занял в конкурсе лишь второе место, ему удалось съездить в Киргизию за счет министерства культуры и даже повторить свой снимок в озере Иссык-Куль.

Вжух!

Кот-волшебник, способный ускорять время, веселил интернет уже в декабре 2016 года. Он зародился водном из сообществ соцсети ВКонтакте.

"Кот-вжухинатор" с волшебной палочкой, который превращает полдесятого вечера в 5 утра, а одно пирожное в лишние сантиметры на боках, так понравился пользователям, что очень быстро оказался на пике популярности.

Анимация: Giphy

Умный Петя

Заграничный "Умный Билл", который не делает ошибок и поступает всегда логично, превратился на просторах рунета в Петра, который носит шапочку.

Рисунок: соцсети

Сообщается, что автор "Умного Билла", молдавский предприниматель Евгений Кройтору, сказал: "Моим героем может быть любой, кто не лишен ума и здравого смысла и не делает раздражающих вещей".

Рисунок: соцсети

Считается, что умный Петя популярен потому, что дает очевидные жизненные советы, но при этом позволяет каждому задуматься, как стать немного лучше. Многие пользователи соцсетей отмечают, что к концу года уже немного устали от его нотаций, но его советы вряд ли когда-нибудь потеряют свою актуальность.