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Трамп устроил масштабную "зачистку" дипломатического корпуса – NYT http://www.segodnya.ua/img/article/7859/19_main.1483686941.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7859/19_tn.1483686941.jpg Мир Избранный президент решил не проводить различий между "политическими" послами и кадровыми дипломатами

Трамп устроил масштабную "зачистку" дипломатического корпуса – NYT

Сегодня, 09:13

Избранный президент решил не проводить различий между "политическими" послами и кадровыми дипломатами

Дональд Трамп, фото AFP
Дональд Трамп, фото AFP

Согласно указу переходной команды избранного американского президента Дональда Трампа, все послы США, назначенные администрацией Барака Обамы, должны покинуть свои посты ко дню инаугурации, пишет New York Times со ссылкой на источники.

По словам дипломатов, знакомых с текстом указа, документ не допускает исключений.
Ранее, вступающие в должность президенты позволяли отдельным послам, в частности, тем, у кого были дети школьного возраста, оставаться на своих постах на дополнительные несколько недель или месяцев.

"Политические" послы, многие из которых номинированы благодаря связям с президентом, почти всегда покидают свои посты по окончании президентского срока; послы, которые являются кадровыми дипломатами, часто остаются при своих должностях, отмечает издание.

Как сообщалось, инаугурация избранного президента США Дональда Трампа начнется 19 января и продлится три дня.
США, Обама, инаугурация, послы, трамп

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Источник:

Интерфакс-Украина

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