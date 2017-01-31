Трамп уволил генпрокурора за несогласие со своим указом

В Белом доме напомнили, что Салли Йейтс была назначена еще при Обаме

Президент США Дональд Трамп отстранил исполняющую обязанности генерального прокурора и министра юстиции США Салли Йейтс от должности после того, как она выразила сомнение в правомочности указа в области ужесточения иммиграционной политики. Об этом говорится в заявлении Белого дома.



"Исполняющая обязанности генерального прокурора Салли Йейтс предала Министерство юстиции, отказавшись выполнять законный указ, призванный защитить граждан Соединенных Штатов", – отметили в Белом доме.

В резиденции президента США подчеркнули, что Йейтс была назначена в период работы администрации экс-президента Барака Обамы и якобы "неважно справлялась с обеспечением охраны границ и борьбой с нелегальной иммиграцией".

"Этим вечером президент Трамп освободил госпожу Йейтс от ее служебных обязанностей, назначив Дану Боэнте, федерального прокурора Восточного округа Вирджинии, исполняющим обязанности генпрокурора до тех пор, пока сенатор Джефф Сешнс не будет окончательно утвержден Сенатом", – указывается в заявлении. В нем также говорится, что демократы в верхней палате Конгресса задерживают процесс назначения Сешнса "исключительно по политическим причинам".

Как ранее сообщила телекомпания CNN, Йейтс проинструктировала своих подчиненных насчет нецелесообразности подготовки правового обоснования указов Трампа в области ужесточения иммиграционной политики. Распоряжения Йейтс действуют до момента утверждения в Сенате кандидатуры нового министра юстиции, на пост которого выдвинут Сешнс.

Трамп втакже сменил исполняющего обязанности начальника Службы таможенного и пограничного контроля. Вместо Дэниела Рэгсдейла ею теперь будет временно руководить Томас Хоман.

Напомним, в пятницу Трамп подписал указ, который полностью запрещает въезд в США на 90 дней гражданам Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана, запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии, а также приостанавливает прием беженцев из других стран на 120 дней.

Таким образом, в ближайшие три месяца получить в США статус беженца (и даже подать на него документы) не смогут и украинцы.