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Трамп в апреле может председательствовать на заседании Совбеза ООН http://www.segodnya.ua/img/article/7856/69_main.1483579563.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7856/69_tn.1483579563.jpg Мир Ротация стран, которые председательствуют в Совете безопасности, происходит в алфавитном порядке среди 15 членов Совбеза

Трамп в апреле может председательствовать на заседании Совбеза ООН

Сегодня, 03:24

Ротация стран, которые председательствуют в Совете безопасности, происходит в алфавитном порядке среди 15 членов Совбеза

Дональд Трамп, фото AFP
Дональд Трамп, фото AFP

Избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, инаугурация которого запланирована на 20 января 2017 года, в апреле получит возможность, чтобы председательствовать на заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций, когда американская делегация займет кресло председателя Совбеза ООН.

Об этом сообщает сайт UN Tribune, который себя позиционирует себя независимым изданием новостей и анализа состояния дел в ООН.

Ротация стран, которые председательствуют в Совете безопасности, происходит в алфавитном порядке среди 15 членов Совбеза. Соединенные Штаты не занимали кресло председателя на протяжении всего 2016 года, выполняя последний раз принадлежащие председательству функции в декабре 2015 года.

Во время председательства каждой страны – члена Совета безопасности ООН, проводится встреча высокого уровня, которую обычно возглавляет министр иностранных дел или президент председательствующей в Совбезе страны.

Действующий президент США Барак Обама дважды выполнял функции председателя Совета безопасности во время своего президентства. Первый раз в сентябре 2009 года, когда он председательствовал на встрече, посвященной ядерному разоружению, и второй раз – в сентябре 2014 года, когда он занимал кресло председателя заседания во время принятия резолюции по борьбе с международным терроризмом.

Трамп на прошлой неделе негативно высказался об ООН, назвав организацию, что это "просто клуб для собрания людей, общения и проведения хорошего времени".

Также журналистам в Палм-Бич (штат Флорида) избранный президент сказал, что у ООН есть огромный потенциал, который организация не использует. "Когда вы видели, чтобы ООН решала проблемы? Они не решают. Они создают проблемы", – подчеркнул Трамп.

Тогда он заявил, что если ООН не будет использовать свой потенциал, тогда существование организации станет пустой тратой времени и денег.

Также издание отмечает, что избранный президент может отправить сигнал ООН, что он не будет посещать заседания высокого уровня, или не будет отправлять на это заседание Рекса Тиллерсона, которого он хочет видеть на посту секретаря Государственного департамента США.

Кроме того, отмечается, что во время президентства Джорджа Буша-младшего, президент никогда не председательствовал на заседании Совета безопасности ООН, и никогда не направлял секретаря Госдепартамента. Единственный раз, когда секретарь Госдепартамента во время президентства Буша посещал заседание Совета безопасности ООН, произошел в феврале 2003 года, когда Колин Пауэлл выступил с ложными показаниями, чтобы оправдать вторжение в Ирак.

Кандидатура Никки Хейли, которую Трамп хочет видеть послом США при ООН, должна быть утверждена в последующие несколько недель.
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Источник:

УНИАН

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