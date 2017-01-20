Трамп в ходе своей 16-минутной речи успел произнести около 1400 слов

Инаугурационная речь 45-го президента США Дональда Трампа длилась чуть больше 16 минут.

По данным американских СМИ, выступление Трампа содержало порядка 1 тыс. 400 слов. Для сравнения: первая речь 44-го главы США Барака Обамы состояла примерно из 2 тыс. 400 слов, вторая – из 2 тыс.100 слов.

В 12:00 по вашингтонскому времени в США официально начался первый срок полномочий Трампа и закончилось президентство Барака Обамы.

В начале своей речи новый глава Соединенных Штатов поблагодарил своего предшественника и его супругу "за их огромную помощь в передаче власти".

Трамп пообещал вернуть власть народу Америки после долгих лет нахождения у власти американской элиты, уничтожить радикальный исламский терроризм в мире, отстаивать интересы США и вернуть американцам работу и не навязывать свой образ жизни другим странам мира.

"Мы не стремимся навязывать наш образ жизни никому. Пусть он лучше будет примером для остальных", – сказал Трамп, выступая с инаугурационной речью.

Он также заявил, что намерен вместе с американским народом "перестроить страну". "Вместе мы определим курс Америки и мира на много-много предстоящих лет", – отметил глава американской администрации.

Он подчеркнул, что прошло "время пустых разговоров", пришло "время действовать".

"Вместе мы сделаем Америку вновь сильной, мы сделаем Америку вновь благополучной, мы сделаем Америку вновь гордой, мы сделаем Америку вновь безопасной – и да! – вместе мы сделаем Америку вновь великой!" – завершил он свое выступление.

Первая инаугурация состоялась 30 апреля 1789 года в нью-йоркском Федерал-холле. В нынешней столице США, Вашингтоне, инаугурационная церемония впервые состоялась 4 марта 1801 года, когда в должность вступал президент Томас Джефферсон. Событие состоялось в сенатском крыле Капитолия. 4 марта 1825 года Джон Куинси Адамс впервые принес присягу в восточном портике Капитолия. Эта традиция продолжалась до 20 января 1981 года, когда президент Рональд Рейган перенес место инаугурации в западное крыло Капитолия, и с тех пор там церемония и происходит.

Обязательным атрибутом инаугурации является речь нового президента, которая рассматривается как декларация принципов новой администрации. Первая речь Джорджа Вашингтона была написана, но не произнесена. Вторая, произнесенная им четыре года спустя, показалась американцам скучной и затянутой. В 1817 году Джеймс Монро положил начало традиции произносить инаугурационную речь на открытом воздухе, и с тех пор, если позволяет погода, эта традиция сохраняется. Самую длинную речь в восемь тысяч слов произнёс Уильям Генри Гаррисон в 1841 году, она продолжалась почти два часа. Погода была очень ветреная, и Гаррисон прошел от Белого дома к зданию Капитолия, простудился и через месяц умер от пневмонии.

Речи для своих инаугураций американские президенты редко готовили сами. Джорджу Вашингтону помог его ближайший помощник Александр Гамильтон. Речи Линкольна, Рузвельта и президента Джона Кеннеди считают образцами для подражания.

Как рассказала накануне помощница президента Келлин Конуэй, Дональд Трамп писал свою инаугурационную речь под влиянием речей президентов Авраама Линкольна и Джона Кеннеди.