Трамп в пасхальном обращении предупредил об угрозе терроризма

Сегодня, 13:11

Американский лидер осудил кровавый теракт в Египте прямо возле церквей, который оставил под угрозу верующих людей

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп поздравил американцев с Пасхой и предостерег людей, что терроризм является главной угрозой для вероисповедания. Об этом говорится в заявлении американского лидера, размещенное на сайте Белого дома.

Он отметил, что терроризм является угрозой для верующих людей.

"С самого начала Америка была местом, где лелеют свободу вероисповедания. Это обещание, которое увидели первые поселенцы на нашем обширном континенте, и это обещание, которое наши храбрые воины защитили для всех наших граждан. К сожалению, многие во всем мире не пользуются этой свободой, и одна из самых серьезных угроз для свободы вероисповедания остается угроза террора", – сказал Трамп.

В данном контексте он напомнил о недавнем теракте в Египте, где возле церквей прогремели взрывы прямо в Вербное воскресенье, в результате чего погибли более 100 человек.

"Мы осуждаем это варварское нападение. Мы скорбим о тех, кто потерял близких. И мы молимся о силе и мудрости, чтобы хорошие люди всех вероисповеданий – христианских, мусульманских, еврейских и индусских – могли свободно служить Богу", – подчеркнул президента США.

Также он добавил, что американское правительство борется за своих граждан.
терроризм, Пасха, трамп, президент США

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Автор:

Сергей Мартынец

Источник:

"Сегодня"

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