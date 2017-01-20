Трамп в предвкушении: президентский Twitter в его распоряжении

Президент США Дональд Трамп теперь сможет пользоваться не только своей страницей в Twitter, но также получил доступ и к президентской.

Отметим, что новый президент США является любителем Twitter. Во время президентской кампании и после победы в ней он регулярно "твитил" на своей странице, за что его часто критиковали.

Ранее аккаунт @POTUS (страница президента США — ред.) принадлежал бывшему президенту США Бараку Обаме. Отметим, что теперь у Обамы появился другой аккаунт @POTUS44, в который были перенесены все сообщения уже бывшего президента.

То же самое коснулось и первой леди. Теперь и у Меланьи появился государственный аккаунт @FLOTUS, а Мишель Обама сменил предыдущий на @POTUS44.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявлял, что социальные сети в очень большой степени повлияли на исход прошедшего голосования на президентских выборах. По его словам, на посту главы Белого дома его использование "Твиттера" будет очень ограниченным. "Все будет очень умеренным и сдержанным, если я буду вести "Твиттер", – сказал американский лидер.