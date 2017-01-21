Трамп вернул в Овальный кабинет бюст Черчилля

Новый президент США также намерен заменить нынешние темно-красные шторы в кабинете на шторы другого цвета

Президент США Дональд Трамп вернул в Овальный кабинет Белого дома бюст премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, который был убран оттуда его предшественником Бараком Обамой, сообщает Hill.

По данным СМИ, Трамп ожидаемо внесет изменения в Овальный кабинет, что является традиционным переустройством при смене хозяина. В частности, Трамп намерен заменить нынешние темно-красные шторы в Овальном кабинете на шторы другого цвета.

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"Возвращение" в Овальный кабинет бюста Черчилля заметили журналисты, которые присутствовали на подписании Трампом первых указов. Барак Обама, вступая в должность в 2009 году, убрал этот бюст и поставил вместо него бюсты Авраама Линкольна и Мартина Лютера Кинга. Это решение тогда было раскритиковано консерваторами, усмотревшими в этом неуважительное отношение к традиционному союзнику США Великобритании.

Журналисты CNN отметили, что их поражает стремительность, с которой Трамп начинает все менять. Они напомнили, что с приходом к власти Барака Обамы изменения вносились не столько быстро.

Напомним, в пятницу, 20 января, Дональд Трамп на церемонии инаугурации официально вступил в должность президента США. После этого он возглавил парад на пути в Белый дом и подписал первые указы.

Позднее Сенат Конгресса США утвердил Джеймса Мэттиса на пост главы Пентагона, а Майкла Келли на пост министра внутренней безопасности.